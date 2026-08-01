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Аргументы и Факты

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Корреспондент Welt заявил о законности удара ВС РФ по заводу в Киеве

Корреспондент Welt заявил о законности удара ВС РФ по заводу в Киеве

Удар по киевскому предприятию, выпускавшему беспилотники для американской фирмы Terminal Autonomy, вновь обратил внимание западных стран на то, какие объекты Москва считает правомерными целями для своей армии.

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