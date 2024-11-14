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Новости СВО. NYT узнала, что Киев считает гарантией безопасности страны. Карта боевых действий на Украине на сегодня 15.11.2024

Новости СВО. NYT узнала, что Киев считает гарантией безопасности страны. Карта боевых действий на Украине на сегодня 15.11.2024

На этом фоне в Европе увидели признаки скорой и безоговорочной капитуляции Киева. NYT узнала, что Киев считает гарантией безопасности Украины Украина рассматривает два ключевых условия для собственной безопасности в процессе мирных переговоров: это получение членства в НАТО и гарантии поставок вооружений от западных союзников, что позволит стране оперативно реагировать на угрозы.

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