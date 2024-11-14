Новости СВО. NYT узнала, что Киев считает гарантией безопасности страны. Карта боевых действий на Украине на сегодня 15.11.2024

На этом фоне в Европе увидели признаки скорой и безоговорочной капитуляции Киева. NYT узнала, что Киев считает гарантией безопасности Украины Украина рассматривает два ключевых условия для собственной безопасности в процессе мирных переговоров: это получение членства в НАТО и гарантии поставок вооружений от западных союзников, что позволит стране оперативно реагировать на угрозы.
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