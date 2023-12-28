Топ-5 самых опасных способов прогрева автомобиля зимой

Желая быстро привести машину в рабочее состояние, владельцы приближают дорогостоящий ремонт.В попытках разморозить и согреть автомобиль в холодное время года многие автомобилисты прибегают к достаточно опасным способам.
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