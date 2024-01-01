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Около крупнейшей АЭС Японии объявлена угроза цунами

Около крупнейшей АЭС Японии объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена также на Сахалине.фото: wikipedia.org/Hideyuki KAMON--> Около АЭС «Касивадзаки-Карива», являющейся самой крупной в Японии и одной из крупнейших в мире, зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщает 1 января оператор станции компания ТЕРСО.

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