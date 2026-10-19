На фундаментальные исследования приходится лишь 15% Согласно отчету ChineseAll, около 55% вычислительных ресурсов, задействованных в китайских ИИ-сервисах, приходится на производство коротких драматических сериалов и видеороликов с использованием искусственного интеллекта.