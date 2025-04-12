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Закон, порядок, государство

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В Тольятти полицейские поблагодарили двух жителей города за оказанное содействие

В торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственные письма жителям города, которые проявили активную гражданскую позицию и помогли полиции в задержании подозреваемых и раскрытии тяжкого преступления.

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