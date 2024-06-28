Завершился третий поток обучения в ямальской школе кадрового резерва

Обучение в ямальской школе кадрового резерва завершили 89 управленцев. На протяжении пяти модулей участники проекта развивали лидерские, командные и коммуникативные навыки, цифровые компетенции, а также стажировались у глав муниципальных образований.
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