Жуткое ДТП на Кубани: погибшим при столкновении с КамАЗом оказался 18- летний парень

В Белореченском районе произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗа. 21-летний водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с КамАЗом под управлением 34-летнего мужчины.
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