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  • rubin1976
    Полагаю, там не было взрывчатки. Слишком похоже на взрывы первых смартфонов. Думаю,  вредоносное ПО перегружает блоки...РФ считает происх...
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А Абхазия станет Грузией. После извинений от Иванишвили всё перевернулось

А Абхазия станет Грузией. После извинений от Иванишвили всё перевернулось

Произошло, конечно, невероятное, лидер праящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили сказал, что после выборов в Грузии, которые намечены на 26 октября, в стране будет проведен свой "нюрнбергский процесс".

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Аджария осталась в составе Грузии. Турки скупают территорию Аджарии. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Абахазам это надо!?
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14 час.
ИД
Истина Дороже
Абхазы достаточно гордые, чтобы не ложиться под богатых.
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13 час.
ВГ
Виктор Грибинюков
Грузины быстро порядок наведут.
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12 час.

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