Восьмое кладбище Новосибирска решено назвать «Восточным»

Кладбище появится вблизи Станционного поселкового сельсовета, оно получит название «Восточное». В ближайшее время будут проведены работы по введению первого этапа эксплуатации кладбища в границах земельного площадью 324145 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии