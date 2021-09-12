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Летчики ЦВО провели тренировку по аварийному покиданиу летательного аппарата

Летчики ЦВО провели тренировку по аварийному покиданиу летательного аппарата

В ходе тренировки инструкторы давали различные вводные по различным аварийным ситуациям, такие как: поломка хвостовой балки вертолета и т.

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