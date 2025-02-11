В Госдуме объяснили, чем опасно подключение к незащищённым сетям Wi-Fi

Подключение к незащищённым сетям Wi-Fi в общественных местах зачастую представляет угрозу, потому что злоумышленники могут перехватывать передаваемые данные, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.