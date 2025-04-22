Закон об ограничении платного образования могут принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом «Известиям» рассказала глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
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