Microsoft заявила о взломе учетных записей руководства российскими хакерами

Компания Microsoft обвиняет российских хакеров в взломе email-аккаунтов своего руководства. По данным корпорации, группировка хакеров под названием Midnight Blizzard, которая якобы связана с Россией, получила доступ к электронной почте руководства и других сотрудников.
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