В Суздальском районе борщевик захватил несколько земельных участков

Во Владимирской области отсутствие надлежащего контроля и непроведение агротехнических мероприятий администрациями поселений привели к бесконтрольному зарастанию земель опасным сорным растением, что может повлечь вред здоровью граждан.
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