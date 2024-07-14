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Владимирские новости

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В Суздальском районе борщевик захватил несколько земельных участков

В Суздальском районе борщевик захватил несколько земельных участков

Во Владимирской области отсутствие надлежащего контроля и непроведение агротехнических мероприятий администрациями поселений привели к бесконтрольному зарастанию земель опасным сорным растением, что может повлечь вред здоровью граждан.

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