В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский, работая в «ПСЖ»

Как сообщает Sport1.de, в мюнхенском клубе учитывают успехи нынешнего тренера «Астон Виллы» на разных этапах карьеры: три победы в Лиге Европы с «Севильей», выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
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