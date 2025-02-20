Хинштейн предложил в Курске воссоздать декорацию из «Ревизора»

К 1000-летию областного центра региональная администрация обсуждала план мероприятий вместе с председателями областных отделений всероссийских творческих Союзов: писателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров и театральных деятелей.
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