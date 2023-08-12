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Овечкин о будущем сына Сергея: «Настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если нравится – пусть занимается»

– Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»? – Мы скоро улетаем в Америку – большую часть времени он будет проводить там.

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