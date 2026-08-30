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Распродажа жилья и падение доходов: почему Назаров и Орбакайте заговаривают о возвращении

Распродажа жилья и падение доходов: почему Назаров и Орбакайте заговаривают о возвращении

Артисты, уехавшие из страны и уверявшие аудиторию в финансовой устойчивости за рубежом, всё чаще сталкиваются с неприятной реальностью.

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