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Энциклопедия Техники

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Компьютер для «Мымры». Правда ли, что он стоил 438 000 советских рублей?

Компьютер для «Мымры». Правда ли, что он стоил 438 000 советских рублей?

﻿﻿Для LL: Не верно, но есть небольшая разница Даже среди лирических трагикомедий можно найти кое-что интересное из истории вычислительной техники.

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