В Швейцарии рассказали о возможном месте встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести свою встречу, которая состоится в Женеве 16 июня, на женевской вилле La Grange или же в расположенном недалеко от нее отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести свою встречу, которая состоится в Женеве 16 июня, на женевской вилле La Grange или же в расположенном недалеко от нее отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.
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