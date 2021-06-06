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В Швейцарии рассказали о возможном месте встречи Путина и Байдена

В Швейцарии рассказали о возможном месте встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести свою встречу, которая состоится в Женеве 16 июня, на женевской вилле La Grange или же в расположенном недалеко от нее отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.

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