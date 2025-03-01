Оказывается, что можно так было!

Первое в Подмосковье "дубайское" общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков открывается в Домодедове. Это закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами.
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