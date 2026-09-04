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Татар-информ

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Инструкторов по действиям в критических ситуациях будут учить на базе КНИТУ-КАИ

Инструкторов по действиям в критических ситуациях будут учить на базе КНИТУ-КАИ

Фото: пресс-служба ВНИИ ГОЧС На площадке международного салона «Комплексная безопасность» было подписано соглашение о создании Учебно-методического консорциума по подготовке населения к действиям в кризисных ситуациях.

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