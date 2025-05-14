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Переехавший в Россию чех назвал удивившие его и заставившие остаться в стране вещи

Переехавший в Россию чех назвал удивившие его и заставившие остаться в стране вещи

Чех Зиба: Русские умеют создать атмосферу, где ты почти член семьи Студент из чешского города Пльзень Якуб Зиба, приехавший в Россию пять лет назад для учебы в Волгоградском государственном университете, назвал некоторые удивившие его в стране вещи.

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