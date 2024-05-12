«Непомерные» требования 26-летней девицы

Неужели это все ради размножения ? Можно ведь просто жить по отдельности тихо и спокойно. Без этих баталий между полами. Все преподносится под видом НАДО. Но мужчинам то не дети нужны, а секс. Почему нельзя обеспечить женщину со стороны государства так, чтобы она могла САМА вырастить ребенка ??? Просто помочь - ведь между собой мужчины и женщины НИКОГДА не договорятся. Семьи все равно не получится. Это редкость.

Николай Полянский

Вообще-то не всем мужчинам нужен только секс. Бывают те, кому нужна и любовь. И не так уж редко. Со всеми последующими обременениями в виде детей, домашних забот и пр. И договориться можно, если стороны на самом деле захотят. Но, когда у женщины нет необходимости "размножаться" (примерно до 35, если до сих пор не родила), способность и желание договариваться резко снижены. У мужчин - тем более. А женщина, которая может и хочет договариваться - редкость, она одна не останется.