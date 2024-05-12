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«Непомерные» требования 26-летней девицы

«Непомерные» требования 26-летней девицы

Все началось с того, что какая-то девушка 26-ти лет поделилась с новостным порталом неудачной историей знакомств с мужчинами в интернете.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Неужели это все ради размножения ? Можно ведь просто жить по отдельности тихо и спокойно. Без этих баталий между полами. Все преподносится под видом НАДО. Но мужчинам то не дети нужны, а секс. Почему нельзя обеспечить женщину со стороны государства так, чтобы она могла САМА вырастить ребенка ??? Просто помочь - ведь между собой мужчины и женщины НИКОГДА не договорятся. Семьи все равно не получится. Это редкость.
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11 час.
Николай Полянский
Вообще-то не всем мужчинам нужен только секс.  Бывают те, кому нужна и любовь. И не так уж редко.  Со всеми последующими обременениями в виде детей, домашних забот и пр.  И договориться можно, если стороны на самом деле захотят.  Но, когда у  женщины нет необходимости &quot;размножаться&quot; (примерно до 35, если до сих пор не родила), способность и желание договариваться резко снижены.  У мужчин - тем более.  А женщина, которая может и хочет договариваться - редкость, она одна не останется.
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8 час.
Н
НС
Почему-то раньше получалось, а сейчас не получается?
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2 час.

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