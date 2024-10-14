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Царьград

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Надзиратель из Австралии забеременела от заключенного, и сама оказалась в суде

Надзиратель из Австралии забеременела от заключенного, и сама оказалась в суде

Женщина проносила осужденному наркотики и закрутила с ним роман. Со службы её выгнали, а за нарушения пришлось отвечать по закону.

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