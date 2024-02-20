В Альметьевске стрелой автокрана насмерть придавило рабочего

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня. Об этом сообщает Прокуратура РТ. Во время разгрузки металлических труб произошло падение автомобильного крана, который придавил работавшего под ним слесаря на предприятии ООО «Новые технологии».
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