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SPORT24.ru

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Вратарь «Родины» Волков: «Верю, что ни в коем случае мы не будем даже в стыках»

Вратарь «Родины» Волков: «Верю, что ни в коем случае мы не будем даже в стыках»

Вратарь «Родины» Сергей Волков высказался о новых защитниках московского клуба, а также выразил уверенность, что его команде не придется бороться за выживание в Премьер-лиге.

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