Беглов поздравил петербуржцев с Днём защитника Отечества

Он заявил, что город был и остаётся центром оборонной промышленности. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днём защитника Отечества.
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