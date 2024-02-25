Лукашенко заявил о планах баллотироваться в президенты в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок. Как пишет агентство «БЕЛТА», об этом белорусский лидер рассказал после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов.
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