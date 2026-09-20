Ukraine Pounds Major Moscow Refinery As Global Diesel Crisis Threatens Economic Shock Military conflicts, economic wars, and resource wars are converging ahead of the Northern Hemisphere winter.
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