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Гражданочка

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«Куплю квартиру в вашем доме, будем жить рядом!» – решила мама

«Куплю квартиру в вашем доме, будем жить рядом!» – решила мама

«Куплю квартиру в вашем доме, будем жить рядом!» – решила мама— С мужем вместе со студенческих лет, поженились молодыми совсем, ни у него, ни у меня за душой не было ничего, – рассказывает тридцатипятилетняя Анастасия.

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Комментарии
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виктор сапожков
И что автор хотел этим сказать?
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11 час.
star
жаль Настю,что такое &quot;родственники&quot;знаю не понаслышке,война с ними медленно убивает тебя,а они крепчают,есть такая порода -им моча в глаза- божья роса
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8 час.

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