МиГ-27МЛ: индийский детектив с далекими последствиями

Сейчас у нас начнется детектив с продолжением. Бывает такое, что берешь тему, начинаешь в ней копаться, а там такое вылезает на свет божий.
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