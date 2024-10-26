26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился легендарный советский офицер, выдающийся военный инженер, доктор военных наук профессор Военной академии Генерального штаба, Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБЫШЕВ (1880-1945) В самом начале войны Карбышев, инспектировавший ход фортификационного строительства, попал в окружение в Западном военном округе.
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