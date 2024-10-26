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Закон и Порядок

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26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился легендарный советский офицер,  выдающийся военный инженер, доктор военных наук профессор Военной академии Генерального штаба, Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБЫШЕВ (1880-1945) В самом начале войны Карбышев, инспектировавший ход фортификационного строительства, попал в окружение в Западном военном округе.

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