Кинорежиссер и телевизионный ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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