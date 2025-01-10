Из расписания омского аэропорта исчезли рейсы в Усть-Ишим. Планируют ли их возобновить? Публикуем ответ регионального минтранса.
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Из расписания омского аэропорта исчезли рейсы в Усть-Ишим. Планируют ли их возобновить? Публикуем ответ регионального минтранса.