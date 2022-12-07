4-й номер драфта НХЛ-2022 Райт забил 1-й гол в НХЛ – «Монреалю», имевшему общий 1-й выбор

4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт забил 1-й гол в НХЛ – «Монреалю», выбиравшему 1-м. 18-летний форвард «Сиэтла» отличился в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (2:4).
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