После выборов президент России Владимир Путин сменит примерно одну треть министров нынешнего правительства, считают эксперты. Кого оставят, а кого сменят

ФОТО: FREEPIK.COM. РОКИРОВКА В ВЕРХАХ. "НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ" МИНИСТР УЙДЁТ В ОТСТАВКУ? После выборов президент России Владимир Путин сменит примерно одну треть министров нынешнего правительства, считают эксперты.
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