Оливковое масло: эффективное оружие в борьбе с варикозом

Варикоз – это увеличение вен, расположенных прямо под кожей. Чаще всего они наблюдаются на икрах или бедрах и обычно являются результатом ослабления сосудистых стенок и плохой функции сосудистых клапанов, что приводит к нарушению кровообращения.