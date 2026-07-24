Филиппины укрепляют стратегическое партнёрство с Россией в рамках АСЕАН

Филиппины, страна-председатель АСЕАН в 2026 году, считают Россию ключевым стратегическим партнёром. На саммите в Казани обсуждали сотрудничество в сферах безопасности, экономики и культуры, а также укрепление дипломатических каналов в условиях глобальной напряженности.