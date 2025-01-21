Страховые компании хотят упростить получение лицензий УК

В начале января в комитете Госдумы по финансовому рынку обсудили предложения страховых компаний, направленных на упрощение получения лицензии управляющей компании (УК) при работе с полисами долевого страхования жизни (ДСЖ), рассказал «Коммерсанту» источник на страховом рынке.