Страховые компании хотят упростить получение лицензий УК

В начале января в комитете Госдумы по финансовому рынку обсудили предложения страховых компаний, направленных на упрощение получения лицензии управляющей компании (УК) при работе с полисами долевого страхования жизни (ДСЖ), рассказал «Коммерсанту» источник на страховом рынке.
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