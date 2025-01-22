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Царьград

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Подростки за 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф: возбуждено дело о теракте

Подростки за 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф: возбуждено дело о теракте

На Урале задержали группу подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа за 10 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил дело по факту террористического акта.

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