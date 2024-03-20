РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Андрей Алферов
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WP: Помощник Салливан совершил тайный вояж в Киев и сразу же уехал, что-то готовится

WP: Помощник Салливан совершил тайный вояж в Киев и сразу же уехал, что-то готовится

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибыл с секретным визитом в Киев, чтобы убедить Владимира Зеленского в поддержке Белого дома на фоне отказа конгрессом США от нового транша Украине, сообщили в Washington Post.

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