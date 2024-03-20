WP: Помощник Салливан совершил тайный вояж в Киев и сразу же уехал, что-то готовится

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибыл с секретным визитом в Киев, чтобы убедить Владимира Зеленского в поддержке Белого дома на фоне отказа конгрессом США от нового транша Украине, сообщили в Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии