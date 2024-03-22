Минобороны США: Украина вынуждена отступать, потому что Конгресс не выделил деньги Киеву

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вынуждена принимать «трудные стратегические решения» об отводе войск из определенных районов для укрепления оборонительных линий из-за отсутствия помощи Соединённых Штатов Америки.
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