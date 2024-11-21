Низкая инфляция, по словам Силуанова, важнее высоких процентных ставок

Низкая инфляция важнее высоких процентных ставок, поскольку высокая инфляция бьет по низко защищенным слоям российского населения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
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