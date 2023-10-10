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Умер актер из "Тихого Дона" Михаил Голубович: биография, причина смерти

Умер актер из "Тихого Дона" Михаил Голубович: биография, причина смерти

Известный и любимый актёр скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.Стало известно о том, что накануне умер Народный артист Луганской Народной республики Михаил Голубович в возрасте 79-ти лет после длительной болезни.

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