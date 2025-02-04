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Закон, порядок, государство

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Автоинспекторы в Оренбургской области пришли на помощь водителю, у которого закончился бензин

Бузулукские инспекторы отдельного взвода ДПС ОГИБДД МО МВД России «Бузулукский» оказали помощь водителю, попавшему в беду на дороге.

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