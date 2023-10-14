Из Татарстана в зону СВО и Лисичанск отправили почти 30 тонн гумпомощи

Почти 30 тонн гуманитарной помощи отправили из Татарстана в зону СВО и подшефный Лисичанск. Из Зеленодольского района бойцам на передовую передали 8 тонн груза — это автомобиль уаз, товары первой необходимости, продукты, холодильники для донорской крови.