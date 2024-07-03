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Военное обозрение

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Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска

Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска

Также российская ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

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