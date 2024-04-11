Прогноз затмений на 2024 год для знаков зодиака: что предвидится в коридорах астральных событий Ирэн ОрлонскаяВ текущем году астролог Юлия Гикис предсказывает наступление двух коридоров затмений: осеннего и зимнего.
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